Тен Хаг объяснил, почему Санчо не тренируется с командой

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему вингер Джейдон Санчо тренируется отдельно от команды.

Санчо неважно проводит этот сезон и последний раз играл за "Юнайтед" еще 22 октября. Джейдон не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2022 и пропускает тренировочный сбор "красных дьяволов" в Катаре.



По словам Тен Хага, сейчас Санчо не в порядке "физически и душевно", и Эрик не знает, сколько времени потребуется 22-летнему англичанину.



"Я не думаю, что он вернется на этой неделе, нет. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но я не могу дать прогноз, когда это произойдет. Иногда есть обстоятельства, связанные с физической формой и настроением. Мы наблюдаем снижение уровня, и иногда ты не знаешь, чем это вызвано".



"Поэтому сейчас мы пытаемся вернуть его в норму. Это касается физического состояния и душевого", — цитирует Тен Хага Daily Mail.