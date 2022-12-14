Невилл: "Саутгейт должен остаться"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что Гарет Саутгейт должен остаться главным тренером сборной Англии.

После поражения 1:2 от сборной Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре Саутгейт поставил под сомнение свое дальнейшее пребывание у руля английской сборной.



Однако Невилл не хочет, чтобы Саутгейт уходил. Гари считает, что Гарет прервал многолетний спад, который переживала национальная команда.



"Я не уверен, что он останется, потому что он сам сказал, что хочет поговорить с FA. Он мог пресечь эти спекуляции на корню".



"Я абсолютно убежден, что он должен остаться. Мы 57% времени владели мячом против сборной Франции, и я думаю, мы сыграли очень хорошо, но все решили небольшие детали. После Евро-96 мы лишились очень хорошего тренера в лице Терри Венейблса, и с тех пор наши дела шли по нисходящей".



"Я абсолютно убежден, что Гарет должен продолжать тренировать сборную до 2024 года, но я не уверен, что он будет", — сообщил Невилл в эфире ITV.