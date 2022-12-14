"Арсенал" не будет возвращать Балогана в январе

"Арсенал" не собирается отзывать нападающего Фоларина Балогана из аренды в "Реймсе" в январе.

Ближайшие месяцы "Арсенал" будет вынужден обходиться без Габриэля Жезуса, который едва перенес операцию на поврежденном в сборной Бразилии колене.



Ожидается, что "канониры" попытаются укрепить позицию нападающего в зимнее трансферное окно, однако вариант с возвращением 21-летнего Балогана, который забил уже восемь голов в Лиге 1, не рассматривается.



"Вопреки слухам, между "Арсеналом" и "Реймсом" сейчас не ведется переговоров насчет отзывы Фоларина Балогана в январе".



"Все стороны ожидают, что Балоган завершит этот сезон в "Реймсе", как и предусмотрено арендным соглашением", — пишет трансферный гуру Фабрицио Романо в твиттере.