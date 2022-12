Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" не интересовался Рафаэлом Леау. Софьян Амрабат направляется в Премьер-Лигу. Эрлинг Холанд перестал быть целью для "Реала". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Вопреки слухам, "Манчестер Юнайтед" пока не обозначал свой интерес к вингеру "Милана" Рафаэлу Леау. (Manchester Evening News)



"Челси" активизировал свой интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Юссуфе Мукоко после травмы Армандо Бройи. (The Athletic)



"Ливерпуль" и "Ньюкасл" хотят вингера "Челси" Кристиана Пулишича в январе. (90min)



"Ливерпулю" придется раскошелиться на 100 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса в январе. (O Jogo)



Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии" остается целью номер один "Ливерпуля", однако в январе "красные" постараются приобрести другого, менее дорогого, полузащитника. (Football Insider)



Есть "высокие шансы", что после ЧМ-2022 марокканский полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат переберется в Премьер-Лигу, где им интересуются "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". (Amine El Amri)



"Реал" вдохновился игрой Беллингема на ЧМ-202 и теперь готов составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Джуда. (Marca)



Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд более не является целью для "Реала", который согласовал покупку 16-летнего Эндрика из "Палмейраса". (Sport)



"Арсенал" обратился к агенту нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича. (Tuttosport)



Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик предпочитает "Арсенал" остальным клубам. (The Sun)



Агент Жорже Мендеш настаивает, чтобы нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш отправился в "Астон Виллу". (The Athletic)



Защитник "Сан-Паулу" Луизао прибыл в Англию, чтобы пройти медобследование в "Вест Хэме". (90min)



"Фулхэм" хочет арендовать правого защитника "Ромы" Рика Карсдорпа. (Nicolo Schira)



Другое



У бывшего нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду разладились отношения со своим агентом Жорже Мендешем. (AS)



Сборная Бельгии разместила объяснение в Интернете о вакансии главного тренера национальной команды. (The Athletic)



Главному тренеру "Ромы" Жозе Моуриньо поступило предложение поработать со сборной Португалии. (Gazzetta dello Sport)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг поужинал в китайском ресторане с бывшим нападающим "красных дьяволов" Робином Ван Перси. (Manchester Evening News)



Впервые в истории проведения Чемпионатов Мира ни один английский или валлийский фанат не был арестован во время турнира. (The Times)



Индийский миллиардер Мукеш Амбани, чье состояние оценивается в 73.2 млрд. фунтов, хочет купить топ-клуб в Премьер-Лиге, но предпочитает "Арсенал", нежели "Юнайтед" или "Ливерпуль". (The Athletic)



Порнозвезда Миа Халифа назвала Дэвида Бекхэма, Зинедина Зидана и Аарона Муя в качестве трех своих самых любимых футболистов всех времен. (The Sun)