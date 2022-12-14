Директор ПСВ предупредил МЮ насчет цены за Гакпо

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс предупредил "Манчестер Юнайтед" и другие заинтересованные клубы насчет цены за Коди Гакпо.

Своей блестящей игрой за ПСВ в этом сезоне и за сборную Голландии на Чемпионате Мира в Катаре Гакпо привлек огромное внимание к своей персоне, в том числе со стороны "Юнайтед", "Челси" и "Арсенала".



В данный момент рекордной продажей ПСВ является Ирвинг Лосано, которого купил "Наполи" за 39 миллионов фунтов в 2019 году, однако трансфер Коди должен значительно перекрыть эту сумму.



"Нужно быть реалистом. Говоря о цене за Коди Гакпо, нужно спросить, как много клубов могут купить игрока такого калибра?"



"Речь идет о 10-12 клубах в Европе. Ты должен нуждаться в такого рода игроке и иметь свободные деньги в январе, когда рынок обычно спокойнее, нежели летом. Мы еще посмотрим, все ли сложится. У него нет отступных или вроде того".



"Также у нас нет договоренности насчет суммы, за которую он может уйти. Такие договоренности были до моего прихода в клуб. Мы не обсуждали суммы, но если обратится правильный клуб, Коди может уйти".



"В любом случае это будет рекордный трансфер для ПСВ", — цитирует Брандса talkSPORT.