Заха стал целью для "Тоттенхэма"

Уилфрид Заха "Тоттенхэм" стал очередным претендентом на вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

В прошлом Заха неоднократно порывался покинуть "Пэлас" и вновь попробовать сея в большом клубе, не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед" ранее в своей карьере.

"Орлы" будут бессильны помешать уходу Захи из клуба следующим летом, потому что контракт Уилфрида истекает в конце этого сезона.

Возможность заполучить Заху свободным агентом привлекла внимание многих клубов, в том числе за пределами Премьер-Лиги. И Football Insider утверждает, что "Тоттенхэм" тоже хочет 30-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино был большим поклонником таланта Захи, дважды пытаясь купить Уилфрида, когда работал в лондонском клубе.

Что касается ближайшего трансферного окна, то уход Захи из "Пэлас" в январе практически исключен.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2022 23:00

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