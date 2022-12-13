Заха стал целью для "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" стал очередным претендентом на вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

В прошлом Заха неоднократно порывался покинуть "Пэлас" и вновь попробовать сея в большом клубе, не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед" ранее в своей карьере.



"Орлы" будут бессильны помешать уходу Захи из клуба следующим летом, потому что контракт Уилфрида истекает в конце этого сезона.



Возможность заполучить Заху свободным агентом привлекла внимание многих клубов, в том числе за пределами Премьер-Лиги. И Football Insider утверждает, что "Тоттенхэм" тоже хочет 30-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.



Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино был большим поклонником таланта Захи, дважды пытаясь купить Уилфрида, когда работал в лондонском клубе.



Что касается ближайшего трансферного окна, то уход Захи из "Пэлас" в январе практически исключен.