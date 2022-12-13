Артета: "Арсенал" активно ищет усиление"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб "активно" ищет возможности для усиления состава в январе.

"Арсенал" отлично провел первую часть сезона, захватив лидерство в Премьер-Лиге и достигнув плей-офф Лиги Европы.



Артета чувствует, что "канонирам" требуется свежая кровь на вторую часть кампании, особенно после тяжелой травмы нападающего Габриэля Жезуса, и работа в этом направлении уже ведется.



"Мы ищем возможности, и мы очень активно их ищем. Если мы найдем игроков, которые могут усилить наш состав, мы постараемся", — цитирует Артету Evening Standard.