Артета: "Арсенал" активно ищет усиление"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб "активно" ищет возможности для усиления состава в январе.
"Арсенал" отлично провел первую часть сезона, захватив лидерство в Премьер-Лиге и достигнув плей-офф Лиги Европы.
Артета чувствует, что "канонирам" требуется свежая кровь на вторую часть кампании, особенно после тяжелой травмы нападающего Габриэля Жезуса, и работа в этом направлении уже ведется.
"Мы ищем возможности, и мы очень активно их ищем. Если мы найдем игроков, которые могут усилить наш состав, мы постараемся", — цитирует Артету Evening Standard.
13.12.2022 22:00
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