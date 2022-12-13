Артета: "Арсенал" активно ищет усиление"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб "активно" ищет возможности для усиления состава в январе.

"Арсенал" отлично провел первую часть сезона, захватив лидерство в Премьер-Лиге и достигнув плей-офф Лиги Европы.

Артета чувствует, что "канонирам" требуется свежая кровь на вторую часть кампании, особенно после тяжелой травмы нападающего Габриэля Жезуса, и работа в этом направлении уже ведется.

"Мы ищем возможности, и мы очень активно их ищем. Если мы найдем игроков, которые могут усилить наш состав, мы постараемся", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2022 22:00

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  1. true-manc 13.12.2022 22:39 # true-manc
    мешки лондонские все никак не уймутся, мда, ни на что не способны без денег, хотя уже несколько трансферных окон подряд потратили больше всех в АПЛ...

    (ответить)

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