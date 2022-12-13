Эрикссон: "Могу представить Почеттино во главе сборной Англии"

Бывший наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон заявил, что может представить Маурисио Почеттино во главе "трех львов", если Гарет Саутгейт покинет свой пост.

В данный момент Саутгейт размышляет, продолжит ли он тренировать сборную Англии. По мнению Эрикссона, Почеттино подошел бы для этой работы, однако 74-летний швед сомневается, что FA решится взять иностранного специалиста.



"Я могу представить Маурисио Почеттино в качестве главного тренера сборной Англии. Он замечательно трудился в "Тоттенхэме", и я до сих пор не понимаю, почему он был уволен. При нем игроки играли в великолепный футбол".



"Гарету Саутгейту нужно принять важное решение. Он должен понять, поддерживают ли его FA и, что важнее, игроки. Если у тебя нет поддержки игроков, тогда это очень сложная ситуация".



"Маурисио Почеттино и Томас Тухель — два очень хороших имени, но я надеюсь, Англия сохранит Саутгейта на следующие два года. Почему нет?"



"Англия всегда будет хотеть английского тренера, потому что это в их крови. Нас, иностранных тренеров, которые берутся за эту работу, всегда критикуют за то, что мы не англичане. На месте FA моим приоритетом было бы сохранение Саутгейта, потому что я не знаю, какой другой английский тренер будет доступен для этой работы", — цитирует Эрикссона Evening Standard.