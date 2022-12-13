Льорис рассказал, как утешил Кейна

Голкипер сборной Франции Уго Льорис рассказал, что пообщался со своим партнером по "Тоттенхэму" Харри Кейном после победы над Англией в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре.

В матче сборных Англии и Франции Кейн дважды исполнял пенальти против Льориса, но во второй раз промахнулся, предопределив поражение своей команды со счетом 1:2.



И когда вся французская раздевалка радовалась выходу в полуфинал, Льорис решил поддержать своего одноклубника. Уго уверен, что эта осечка не надломит Кейна.



"Мы обменялись текстовыми сообщениями после матча, но было непросто подыскать правильные слова сразу после игры, находясь в раздевалке".



"Думаю, ему нужно немного отдохнуть. Конечно, это сложное время для английской сборной и для Харри, но я думаю, он может гордиться".



"Он может гордиться тем, что сделал для сборной на этом Чемпионате Мира. Думаю, в истории футбола многие игроки топ-уровня промахивались, исполняя пенальти, важные пенальти. Игроки вроде Лео Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе".



"Я не сомневаюсь, что Харри справится с эти и продолжит помогать "Тоттенхэму" со своей сборной", — цитирует Льориса Evening Standard.