Бройя уже не сыграет в этом сезоне

Армандо Бройя Нападающий "Челси" Армандо Бройя надорвал крестообразные связки колена и уже не сыграет в этом сезоне.

Ярко проявив себя в "Саутгемптоне" на правах аренды в прошлом сезоне, в этой кампании Бройя получил свой шанс в первой команде "Челси".

Армандо успел забить один гол за "синих" в Премьер-Лиге, однако теперь 21-летнему албанцу придется отложить планы насчет борьбы за место в стартовом составе.

В минувшее воскресенье Бройя получил травму в товарищеском матче против "Астон Виллы" в Дубае, и углубленное обследование подтвердило надрыв крестообразных связок правого колена у Армандо.

Как сообщает Daily Mail, теперь Бройя ложится на операцию, а реабилитация займет около полугода при оптимистичном сценарии. В худшем случае Армандо проведет в лазарете от девяти до 12 месяцев.

Таким образом, возвращение во время предсезонной подготовки к кампании 2023/24 — это лучшее, на что может рассчитывать Бройя прямо сейчас.


Метки Бройя, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2022 19:00

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  1. true-manc 13.12.2022 19:09 # true-manc
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    Да, я русоёб, не говори
    Лучше пидорашку приведи!

    (ответить)

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