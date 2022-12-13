Бройя уже не сыграет в этом сезоне
Нападающий "Челси" Армандо Бройя надорвал крестообразные связки колена и уже не сыграет в этом сезоне.
Ярко проявив себя в "Саутгемптоне" на правах аренды в прошлом сезоне, в этой кампании Бройя получил свой шанс в первой команде "Челси".
Армандо успел забить один гол за "синих" в Премьер-Лиге, однако теперь 21-летнему албанцу придется отложить планы насчет борьбы за место в стартовом составе.
В минувшее воскресенье Бройя получил травму в товарищеском матче против "Астон Виллы" в Дубае, и углубленное обследование подтвердило надрыв крестообразных связок правого колена у Армандо.
Как сообщает Daily Mail, теперь Бройя ложится на операцию, а реабилитация займет около полугода при оптимистичном сценарии. В худшем случае Армандо проведет в лазарете от девяти до 12 месяцев.
Таким образом, возвращение во время предсезонной подготовки к кампании 2023/24 — это лучшее, на что может рассчитывать Бройя прямо сейчас.
13.12.2022 19:00
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