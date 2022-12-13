Эллиотт возобновил тренировки с "Ливерпулем"
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт избежал травмы в товарищеском матче против "Лиона".
Напомним, Эллиотт был вынужденно заменен в первом тайме воскресного матча против "Лиона" в Дубае.
Сразу же появились опасения, что Харви может задержаться в лазарете, куда на три месяца угодил перенесший операцию на колене Луис Диас.
Однако Liverpool Echo называет замену Эллиотта мерой предосторожности. Харви развеял все опасения, приняв участие в тренировке "Ливерпуля" во вторник.
Также с командой во вторник занимался нападающий Дарвин Нуньес, вернувшийся после выступления за сборную Уругвая на ЧМ-2022, а вот полузащитники Наби Кейта и Кертис Джонс отсутствовали.
13.12.2022 18:00
Просмотров: 251
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
скузня быстро поправляется на питательной королевской спермочке
(ответить)
6ляяяя.........
(ответить)
Вообще пох
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий