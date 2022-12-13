Эллиотт возобновил тренировки с "Ливерпулем"

Харви Эллиотт Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт избежал травмы в товарищеском матче против "Лиона".

Напомним, Эллиотт был вынужденно заменен в первом тайме воскресного матча против "Лиона" в Дубае.

Сразу же появились опасения, что Харви может задержаться в лазарете, куда на три месяца угодил перенесший операцию на колене Луис Диас.

Однако Liverpool Echo называет замену Эллиотта мерой предосторожности. Харви развеял все опасения, приняв участие в тренировке "Ливерпуля" во вторник.

Также с командой во вторник занимался нападающий Дарвин Нуньес, вернувшийся после выступления за сборную Уругвая на ЧМ-2022, а вот полузащитники Наби Кейта и Кертис Джонс отсутствовали.


Метки Ливерпуль, травмы, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2022 18:00

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  1. true-manc 13.12.2022 19:27 # true-manc
    скузня быстро поправляется на питательной королевской спермочке

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  2. electric 13.12.2022 19:26 # electric
    6ляяяя.........

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  3. keytee 13.12.2022 18:56 # keytee
    Вообще пох

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