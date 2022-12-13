Саутгейт дал понять игрокам, что остается

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул своим игрокам, что никуда не собирается уходить.

После поражения 1:2 от сборной Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре Саутгейт заявил, что пока не определился со своим будущим.

Однако эти слова могут быть всего лишь дымовой завесой от Гарета, чей контракт рассчитан до 2024 года.

По информации Sky Sports, после вылета с ЧМ-2022 Саутгейт персонально переговорил с целым рядом игроков, которые имели не так много шансов в Катаре, и сказал, что рассчитывает на них в будущем.

Таким образом, Саутгейт продолжает строить планы на отборочную кампанию к Евро-2024, несмотря на то, что на словах он задумывается об уходе со своего поста.


Метки Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2022 17:00

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  1. alexomck 13.12.2022 17:28 # alexomck
    главное результат, от добра добра не ищут

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  2. mancunia-planet 13.12.2022 17:21 # mancunia-planet
    Англы мудаки, но это и хорошо. Неудачи пидорам.

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  3. narcot 13.12.2022 17:01 # narcot
    минус 4й турнир с этим физруком эхехехе))

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