Саутгейт дал понять игрокам, что остается

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул своим игрокам, что никуда не собирается уходить.

После поражения 1:2 от сборной Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре Саутгейт заявил, что пока не определился со своим будущим.



Однако эти слова могут быть всего лишь дымовой завесой от Гарета, чей контракт рассчитан до 2024 года.



По информации Sky Sports, после вылета с ЧМ-2022 Саутгейт персонально переговорил с целым рядом игроков, которые имели не так много шансов в Катаре, и сказал, что рассчитывает на них в будущем.



Таким образом, Саутгейт продолжает строить планы на отборочную кампанию к Евро-2024, несмотря на то, что на словах он задумывается об уходе со своего поста.