Американский бизнесмен Билл Фоули завершил приобретение "Борнмута" у Максима Демина.

Консорциум Фоули Black Knight Football Club приобрел все 100% акций у Демина, и Daily Mail оценивает эту сделку в 150 миллионов фунтов.



Отметим, что Фоули и Демин вели переговоры несколько месяцев. Договорившись с Максимом, затем Билл с успехом прошел проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала.



Состояние 77-летнего Фоули оценивается в 1.2 млрд. фунтов. Эти деньги Билл сделал в страховой индустрии, а также ему принадлежит винодельня и несколько ресторанов.



Если говорить о спорте, то Фоули владеет хоккейной командой "Вегас Голден Найтс" из НХЛ.



Теперь Фоули собирается заняться расширением стадиона и реконструкцией тренировочной базы, а главный тренер Гари О'Нил может рассчитывать на поддержку в зимнее трансферное окно.