Швайнштайгер похвалил "мозг" и "лидера" МЮ

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер похвалил полузащитников "красных дьяволов" Бруну Фернандеша и Каземиро.

По словам Швайнштайгера, в Фернандеше его больше всего привлекают футбольный интеллект и высокая работоспособность. А Каземиро Бастиан прежде всего рассматривает как лидера.



"Я называю его (Фернандеша) "мозгом". Он так умно перемещается по полю, что порой люди недооценивают его объем работы".



"Конечно, Бруну Фернандеш, ассистирует, забивает и отдает отличные передачи, но также он упорно трудится. Он совершает много рывков, и мне очень нравится за ним наблюдать, потому что все, что он делает, имеет смысл".



"Каземиро — один из лучших на этой позиции в данный момент. Он довольно хорошо чует опасность, и он хороший распасовщик. Также он забил удивительный гол против Швейцарии (на ЧМ-2022), и он является очень важным элементом в сборной Бразилии".



"Он один из лидеров там. Вы можете видеть это, чувствовать это, и я надеюсь, он сохранит эту форму для полузащиты "Манчестер Юнайтед", — сообщил Швайнштайгер официальному веб-сайту МЮ