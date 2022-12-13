Ришарлисон пропустит минимум месяц
Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон пропустит минимум месяц с травмой задней поверхности бедра.
Ришарлисон получил эту травму на разминке перед матчем сборной Бразилии против Хорватии в четвертьфинале Чемпионата Мира в прошлую пятницу.
Несмотря на ограниченную подвижность, Ришарлисон сыграл 84 минуты, но не сумел предотвратить вылет своей сборной с турнира и только усугубил свое повреждение.
Как сообщает Evening Standard, Ришарлисон прибыл в расположение "Тоттенхэма" еще накануне — на неделю раньше запланированного. Первым делом экс-игрок "Эвертона" и "Уотфорда" прошел углубленное обследование.
В данный момент "шпоры" все еще анализируют результаты обследования, однако существуют серьезные опасения, что Ришарлисон вернется только в середине января, когда команда Антонио Конте сразится с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".
13.12.2022 14:00
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