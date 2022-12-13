Отец Холанда: "Эрлинг может остаться в "Сити" на 15 лет"
Отец нападающего Эрлинга Холанда заявил, что его сын может провести в "Манчестер Сити" 15 лет.
22-летний Холанд блестяще освоился в "Сити" после своего перехода из дортмундской "Боруссии", забив 18 голов в своих первых 11 матчах Премьер-Лиги.
Существует мнение, что Эрлинг не собирается задерживаться в Манчестере, планируя в обозримом будущем перебраться в "Реал", однако Альф-Инге уверяет, что еще ничего не решено.
"Эрлинг может остаться в "Сити" на 15 лет, потому что он очень счастлив, и речь идет об огромном клубе", — цитирует Холанда-старшего The Sun.
13.12.2022 13:00
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КОРОЛЬ!!!
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как в мультике: ты свинья ,и я свинья оба братья свиньи
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Современный футбол - придти на всё готовое и чисто получать легально много бабла.
Настоящий футбол - где бы ты ни оказался, играть в своё удовольствие, авось выстрелить , но легендой станешь по-любому.
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КОРОЛЬ!!!
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Без подач и навесов он днарь
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А теперь полное интервью выложите
Где его папаша говорит что он скорее всего проведет в сити еще 2-3 года и уедет в другой чемпионат
Потому что хочет покорить все чемпионаты)) ору
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