Отец Холанда: "Эрлинг может остаться в "Сити" на 15 лет"

Эрлинг Холанд с отцом Отец нападающего Эрлинга Холанда заявил, что его сын может провести в "Манчестер Сити" 15 лет.

22-летний Холанд блестяще освоился в "Сити" после своего перехода из дортмундской "Боруссии", забив 18 голов в своих первых 11 матчах Премьер-Лиги.

Существует мнение, что Эрлинг не собирается задерживаться в Манчестере, планируя в обозримом будущем перебраться в "Реал", однако Альф-Инге уверяет, что еще ничего не решено.

"Эрлинг может остаться в "Сити" на 15 лет, потому что он очень счастлив, и речь идет об огромном клубе", — цитирует Холанда-старшего The Sun.


Метки Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 541

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  1. mancityman 13.12.2022 13:48 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. osnovnoy2005 13.12.2022 13:41 # osnovnoy2005
    как в мультике: ты свинья ,и я свинья оба братья свиньи

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  3. closer 13.12.2022 13:40 # closer
    Современный футбол - придти на всё готовое и чисто получать легально много бабла.
    Настоящий футбол - где бы ты ни оказался, играть в своё удовольствие, авось выстрелить , но легендой станешь по-любому.

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  4. moneycity 13.12.2022 13:38 # moneycity
    КОРОЛЬ!!!

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  5. makeewadim 13.12.2022 13:19 # makeewadim
    Без подач и навесов он днарь

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  6. felix-the-cat 13.12.2022 13:04 # felix-the-cat
    А теперь полное интервью выложите
    Где его папаша говорит что он скорее всего проведет в сити еще 2-3 года и уедет в другой чемпионат
    Потому что хочет покорить все чемпионаты)) ору

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