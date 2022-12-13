Отец Холанда: "Эрлинг может остаться в "Сити" на 15 лет"

Отец нападающего Эрлинга Холанда заявил, что его сын может провести в "Манчестер Сити" 15 лет.

22-летний Холанд блестяще освоился в "Сити" после своего перехода из дортмундской "Боруссии", забив 18 голов в своих первых 11 матчах Премьер-Лиги.



Существует мнение, что Эрлинг не собирается задерживаться в Манчестере, планируя в обозримом будущем перебраться в "Реал", однако Альф-Инге уверяет, что еще ничего не решено.



"Эрлинг может остаться в "Сити" на 15 лет, потому что он очень счастлив, и речь идет об огромном клубе", — цитирует Холанда-старшего The Sun.