Эмери хочет купить Данжуму и Джексона из "Вильярреала"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заинтересован в приобретении двух игроков из своего бывшего клуба "Вильярреала".

Владельцы "Виллы" готовы оказать серьезную поддержку Эмери в январе, и Унаи уже проделал большую работу со спортивным директором Йоханом Ланге над составлением списка трансферных целей.



Прежде всего Эмери беспокоит фланговая игра, которую его предшественник Стивен Джеррард только ослабил, избавившись от Анвара Эль-Гази, Трезеге и Бертрана Траоре.



По информации Daily Mirror, в шорт-листе бирмингемского клуба значатся 25-летний Арно Данжума и 21-летний Николя Джексон, которые в четверг могут приехать на "Вилла Парк", чтобы сыграть товарищеский матч против команды Эмери.



Данжума забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи в прошлом сезоне, но не попал в заявку сборной Голландии на ЧМ-2022.



Джексон отличился три раза и дважды ассистировал партнерам в этом сезоне, попав в заявку сборной Сенегала на турнир в Катаре.