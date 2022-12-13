"Тоттенхэм" интересуется Смоллингом

"Тоттенхэм" проявил интерес к защитнику "Ромы" Крису Смоллингу.

Смоллинг выступает за "Рому" после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2019 году, сыграв 117 матчей и забив 10 голов за итальянский клуб.



Сейчас у Смоллинга остается всего полгода от действующего контракта. Продление сотрудничества с Крисом является приоритетом для "Ромы", однако у сторон имеются разногласия насчет условий сделки.



Ситуация Смоллинга уже привлекла внимание "Ювентуса" и "Интера", однако talkSPORT сообщает, что "Тоттенхэм" тоже имеет виды на 32-летнего англичанина.



Будучи зарубежным клубом, "Тоттенхэм" уже с января сможет вести переговоры с экс-игроком "Манчестер Юнайтед", не спрашивая на то разрешения у "Ромы".