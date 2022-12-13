Тен Хаг призвал Магуайра перенести свою форму из сборной в клуб

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал защитника Харри Магуайра перенести свою форму из сборной Англии на клубный уровень.

29-летний Магуайр был одним из лучших игроков сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре, достигнув с национальной командой 1/4 финала.



Тен Хаг надеется, что игра на ЧМ-2022 добавит Магуайру уверенности в себе, и Харри поборется за возвращение в стартовый состав "Юнайтед".



"Думаю, он выступил очень хорошо на Чемпионате Мира. Он был очень надежен и положительно влиял на оборонительную линию сборной Англии".



"Меня много раз спрашивали, достаточно ли он хорош, чтобы играть здесь, и для меня очевидно, что он достаточно хорош, чтобы играть на высочайшем уровне".



"Он должен показать эту уверенность в себе, потому что здесь он делал это не во всех матчах. Когда он играет с такой уверенностью в себе, как сейчас, то является игроком огромной важности для нас и оправдывает ожидания каждого".



"Это то, что Харри ожидает от себя. Он установил эти высокие стандарты, он хочет играть на высочайшем уровне, он хочет командовать оборонительной линией, поэтому все зависит от него. Уверен, у него есть потенциал, чтобы играть в нашем стиле и по нашей системе".



"Он был хорош почти во всех матчах сборной Англии. В Манчестере же у него был период, когда он играл плохо, а также у него были сложности. Но когда он уверен в себе, это видно по его игре".



"Мы хотим, чтобы он вернулся с этим в Манчестер и показывал это в матчах за "Манчестер Юнайтед". Я знаю, чего мы можем ожидать от него. Если он будет делать это, то станет отличным игроком для нас", — цитирует Тен Хага The Telegraph.