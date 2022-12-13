FA открыта к приглашению иностранца вместо Саутгейта

FA открыта к назначению иностранного специалиста в случае ухода Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

Завершив выступление на Чемпионате Мира в Катаре поражением 1:2 от сборной Франции на стадии 1/4 финала в минувшую субботу, Саутгейт взял паузу, чтобы обдумать свое будущее.



FA отчаянно хочет сохранить Саутгейта на отборочную кампанию к Евро-2024. Технический директор Ассоциации Джон Макдермотт надеется поговорить с Гаретом, прежде чем тот примет решение.



Но если Саутгейт вдруг решит покинуть свой пост после шести лет работы, FA не собирается ограничиваться английскими или британскими специалистами при выборе нового рулевого для национальной команды.



Более того, если говорить об англичанах, то среди них нет явного фаворита. Эдди Хау с успехом тренирует "Ньюкасл", а Грэм Поттер относительно недавно возглавил "Челси". Также Ассоциация может взглянуть на Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда — или на североирландца Брендана Роджерса с валлийцем Стивом Купером.



Поэтому FA готова рассмотреть иностранных тренеров, среди которых выделяются Маурисио Почеттино и Томас Тухель. Оба знают специфику английского футбола благодаря своей работе в Премьер-Лиге, и оба сейчас находятся без клубов.