Кудус собрался в Премьер-Лигу

Полузащитник Мохаммед Кудус хочет покинуть "Аякс" в январе, и Премьер-Лига является его наиболее предпочтительным направлением.

Сейчас Кудус проводит свой третий сезон за "Аякс", однако Мохаммед чувствует, что готов попробовать себя в более серьезном клубе.



Интерес к Кудусу из Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом, когда его сватали в "Ливерпуль" и "Эвертон". В преддверии января круг поклонников таланта Мохаммеда пополнили "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".



Как утверждает The Athletic, Кудус решительно настроен покинуть "Аякс" в январе. Несмотря на интерес из Бундеслиги и Лиги 1, 22-летний игрок сборной Ганы видит свое будущее в Премьер-Лиге.



Для приобретения Кудуса, который проявил себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре, оформив дубль против сборной Южной Кореи, потребуется сумма минимум в 35-40 миллионов евро (30-34 млн. фунтов).



Добавим, в этом сезоне Кудус забил 10 голов за "Аякс", в том числе против "Ливерпуля" на "Энфилде" в сентябре в рамках Лиги Чемпионов.