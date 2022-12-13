Бартон призвал Саутгейта уйти

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Ньюкасла", КПР и "Бернли" Джо Бартон призвал Гарета Саутгейта уйти с поста главного тренера сборной Англии.

За шесть лет работы со сборной Англии Саутгейт добирался до полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022. В данный момент Гарет размышляет над своим будущим.



Однако Бартон не считает эти шесть лет успешными и даже припоминает Саутгейту его участие в рекламе Pizza Hutt после нереализованного Гаретом пенальти на Евро-1996.



"Не могу поверить, что Саутгейт до сих пор не подал в отставку. Мы могли/должны были выиграть два Чемпионата Мира и домашний Чемпионат Мира. Хватит поощрять провалы. Он должен уйти. Время нанять кого-нибудь, кто умеет побеждать. Реклама Pizza Hut годы назад. Этим все сказано", — цитирует Бартона Daily Mirror.



