Бартон призвал Саутгейта уйти
Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Ньюкасла", КПР и "Бернли" Джо Бартон призвал Гарета Саутгейта уйти с поста главного тренера сборной Англии.
За шесть лет работы со сборной Англии Саутгейт добирался до полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022. В данный момент Гарет размышляет над своим будущим.
Однако Бартон не считает эти шесть лет успешными и даже припоминает Саутгейту его участие в рекламе Pizza Hutt после нереализованного Гаретом пенальти на Евро-1996.
"Не могу поверить, что Саутгейт до сих пор не подал в отставку. Мы могли/должны были выиграть два Чемпионата Мира и домашний Чемпионат Мира. Хватит поощрять провалы. Он должен уйти. Время нанять кого-нибудь, кто умеет побеждать. Реклама Pizza Hut годы назад. Этим все сказано", — цитирует Бартона Daily Mirror.
13.12.2022 07:00
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Читал о Брендане Роджерсе как о фаворите на должность тренера сборной.
Я категорически против. Объясню почему.
Игра Лестера против топ 6 команд дивизиона вызывает много вопросов. Команда не может противостоять более классным командам и не является сложным соперником для них. Если смотреть на состав Лестера, то им по силам претендовать на место в топ 6 как минимум, но в последнее время я наблюдаю только нисходящую динамику в результатах Лестера. Клуб уже как полтора предыдущих сезона находится в крутом пике, с того самого момента как они растранжирили хороший задел очков и уступили МЮ место в топ 4 и путевку в Лигу Чемпионов.
Соответственно, появляется вопрос - зачем сборной тренер, которой будет обеспечивать победы в проходных матчах? Англия и сейчас побеждает такие команды. Нужен тренер, решения которого помогут сборной играть в доминируещей манере с топовыми сборными. А если БР этого не может, то зачем менять шило на мыло?
Для меня самым сильным кандидатом является Томас Тухель. Если же чиновники ходят видеть у руля британского специалиста, то стоит обратить внимание на Эдди Хау. Его Ньюкасл с относительно не звездным составом уже смотрится привлекательно и доставляет грандам проблемы.
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