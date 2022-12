Светская хроника за вторник

Предложение "Челси" по Рафаэлу Леау отклонено. Уилфрид Заха покинет "Кристал Пэлас" свободным агентом. Брендан Роджерс может стать следующим наставником сборной Англии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" начал переговоры о переходе нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфы Мукоко свободным агентом следующим летом. (Nicolo Schira)



"Милан" надеется оградить вингера Рафаэла Леау от интереса "Челси" и "Манчестер Юнайтед" с помощью нового контракта. (Gazzetta dello Sport)



"Милан" отклонил предложение "Челси" в 60 миллионов фунтов о покупке Леау. (Sky Sport Germany)



У "Арсенала" "хорошие шансы" купить вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в январе. (The Athletic)



"Арсенал" обдумывает покупку нападающего "Атлетико" Матеуса Куньи. (The Athletic)



"Арсенал" заинтересован в иранском нападающем "Порту" Мехди Тареми. (O Jogo)



"Арсенал" не будет покупать полузащитника "Палмейраса" Данило в январе. (Football.London)



"Бавария" готова возобновить интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну. (Fichajes)



"Ливерпуль" согласовал покупку аргентинского полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса. (La Capital)



"Ливерпуль" купит Фернандеса, только если не сможет заполучить свою цель номер один в лице Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" следующим летом. (Sport)



"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Беллингема. (The Athletic)



"Лидс" нацелился на левого защитника ПСВ Филиппа Макса. (Football Insider)



Вингер Уилфрид Заха, вероятно, покинет "Кристал Пэлас" свободным агентом в конце сезона. (Fabrizio Romano)



Другое



Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс — кандидат номер один на замену Гарету Саутгейту в сборной Англии. (Daily Star)



Экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил своим друзьям, что хочет возглавить "Челси", если эта вакансия образуется. (Football Insider)



Боксер Тайсон Фьюри хочет устроить спарринг с легендой "Юнайтед" Уэйном Руни, готовясь к бою с Александром Усиком. (talkSPORT)