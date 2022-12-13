МЮ заинтересован в Тайлере Адамсе

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Лидса" и сборной США Тайлере Адамсе.

Адамс великолепно освоился в "Лидсе" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 20 миллионов фунтов, включая бонусы, минувшим летом.



23-летний американец пропустил лишь один матч "белых" в этом сезоне — дома против "Фулхэма", — да и то по причине травмы.



Дополнительно Адамс укрепил свой репутацию отличной игрой на Чемпионате Мира в Катаре, полностью проведя все четыре матча за сборную Соединенных Штатов.



Как сообщает Teamtalk в эксклюзивном материале, своей игрой Адамс привлек внимание "Юнайтед", однако укрепление центра поля не является приоритетом для "красных дьяволов" на январь, а "Лидс" исключает расставание с Тайлером посреди сезона.



Однако "Юнайтед" может предпринять попытку приобрести Адамса, действующего на позиции опорного полузащитника, следующим летом. Предполагается, что сам Тайлер будет готов уйти на повышение после одного сезона на "Элланд Роуд".