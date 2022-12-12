"Тоттенхэм" обсудит с Конте новый контракт на этой неделе

На текущей неделе "Тоттенхэм" проведет очередной раунд переговоров со своим главным тренером Антонио Конте о новом контракте.

Действующий контракт Конте истекает в конце этого сезона, и "Тоттенхэм" надеется убедить итальянского специалиста связать свое будущее с клубом в долгосрочной перспективе.



По информации Evening Standard, в ближайшие дни Конте должен встретиться с президентом "шпор" Даниэлем Леви и управляющим директором Фабио Паратичи, чтобы обсудить планы на будущее.



"Тоттенхэм" настроен оптимистично насчет продления сотрудничества с Конте, потому что Антонио чувствует себя счастливым в Северном Лондоне.



Однако Конте нужны гарантии насчет поддержки в январе и в последующие трансферные окна. Антонио хочет чувствовать, что клуб разделяет его амбиции.