"Арсенал" готов сделать предложение по Тилемансу

"Арсенал" готов сделать предложение о покупке полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса в зимнее трансферное окно.

В 2019 году "Лестер" выкупил Тилеманса у "Монако" за 40 миллионов фунтов, но в январе сможет получить только половину этой суммы, потому что контракт Юри истекает в конце этого сезона.



"Арсенал" имеет давний интерес к Тилемансу, но прежде реальных попыток заполучить 25-летнего игрока сборной Бельгии не предпринимал. В следующем месяце это должно измениться.



Как утверждает Daily Mirror, "канониры" внимательно следят за ситуацией Тилеманса и, наконец, созрели, чтобы сделать предложение насчет Юри.



Учитывая финансовые проблемы "Лестера", можно предположить, что клуб с "Кинг Пауэр" предпочитает продать Тилеманса в январе, нежели лишиться его следующим летом безо всякой компенсации.