Amazon может купить "Юнайтед"
Amazon является реальным претендентом на покупку "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.
В прошлом месяце Глэйзеры официально подтвердили свою готовность продать "Юнайтед", которым они владеют с 2005 года.
По информации The Athletic, о покупке клуба с "Олд Траффорд" задумывается Amazon, однако установленная Глэйзерами цена в 6-7 миллиардов фунтов может отпугнуть гиганта интернет-торговли.
В последние годы Amazon активно развивает спортивное направление своего сервиса Amazon Prime, где транслируются матчи Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов. Также Amazon является спонсором "Наполи".
Ранее еще одним претендентом на покупку "Юнайтед" называлась компания Apple, однако The Athletic это опровергает.
Также сообщается, что Глэйзеры надеются продать свой актив в первом квартале следующего года.
12.12.2022 21:00
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