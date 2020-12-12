Amazon может купить "Юнайтед"

Amazon Amazon является реальным претендентом на покупку "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

В прошлом месяце Глэйзеры официально подтвердили свою готовность продать "Юнайтед", которым они владеют с 2005 года.

По информации The Athletic, о покупке клуба с "Олд Траффорд" задумывается Amazon, однако установленная Глэйзерами цена в 6-7 миллиардов фунтов может отпугнуть гиганта интернет-торговли.

В последние годы Amazon активно развивает спортивное направление своего сервиса Amazon Prime, где транслируются матчи Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов. Также Amazon является спонсором "Наполи".

Ранее еще одним претендентом на покупку "Юнайтед" называлась компания Apple, однако The Athletic это опровергает.

Также сообщается, что Глэйзеры надеются продать свой актив в первом квартале следующего года.


Метки Amazon, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2022 21:00

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