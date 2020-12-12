Amazon может купить "Юнайтед"

Amazon является реальным претендентом на покупку "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

В прошлом месяце Глэйзеры официально подтвердили свою готовность продать "Юнайтед", которым они владеют с 2005 года.



По информации The Athletic, о покупке клуба с "Олд Траффорд" задумывается Amazon, однако установленная Глэйзерами цена в 6-7 миллиардов фунтов может отпугнуть гиганта интернет-торговли.



В последние годы Amazon активно развивает спортивное направление своего сервиса Amazon Prime, где транслируются матчи Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов. Также Amazon является спонсором "Наполи".



Ранее еще одним претендентом на покупку "Юнайтед" называлась компания Apple, однако The Athletic это опровергает.



Также сообщается, что Глэйзеры надеются продать свой актив в первом квартале следующего года.