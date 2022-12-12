"Сити" собирается расширить "Этихад"

"Манчестер Сити" изучает возможность расширения своего стадиона "Этихад" за пределы 60,000 мест.

Прямо сейчас вместимость "Этихад" составляет 53,400 зрителей, чего клуб достиг благодаря завершенной в 2015 году реконструкции Южной трибуны.



Как сообщает The Guardian, теперь "Сити" готов взяться за перестройку Северной трибуны, которой добавят новый клубный магазин, музей и отель. Также будет расширена зона с едой и напитками.



Стоит отметить, что у "горожан" уже есть разрешение на реконструкцию Северной трибуны. Оное клуб получил, когда получал согласования насчет Южной трибуны.



После Нового года "Сити" насчет консультационный процесс.