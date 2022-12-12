"Сити" собирается расширить "Этихад"

Этихад "Манчестер Сити" изучает возможность расширения своего стадиона "Этихад" за пределы 60,000 мест.

Прямо сейчас вместимость "Этихад" составляет 53,400 зрителей, чего клуб достиг благодаря завершенной в 2015 году реконструкции Южной трибуны.

Как сообщает The Guardian, теперь "Сити" готов взяться за перестройку Северной трибуны, которой добавят новый клубный магазин, музей и отель. Также будет расширена зона с едой и напитками.

Стоит отметить, что у "горожан" уже есть разрешение на реконструкцию Северной трибуны. Оное клуб получил, когда получал согласования насчет Южной трибуны.

После Нового года "Сити" насчет консультационный процесс.


Метки Манчестер Сити, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2022 20:00

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