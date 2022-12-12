"Сити" собирается расширить "Этихад"
"Манчестер Сити" изучает возможность расширения своего стадиона "Этихад" за пределы 60,000 мест.
Прямо сейчас вместимость "Этихад" составляет 53,400 зрителей, чего клуб достиг благодаря завершенной в 2015 году реконструкции Южной трибуны.
Как сообщает The Guardian, теперь "Сити" готов взяться за перестройку Северной трибуны, которой добавят новый клубный магазин, музей и отель. Также будет расширена зона с едой и напитками.
Стоит отметить, что у "горожан" уже есть разрешение на реконструкцию Северной трибуны. Оное клуб получил, когда получал согласования насчет Южной трибуны.
После Нового года "Сити" насчет консультационный процесс.
12.12.2022 20:00
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зачем ??? все равно пол стадиона пустой
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