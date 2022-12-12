Тухель готов сменить Саутгейта во главе сборной Англии
Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель заинтересован в работе со сборной Англии, если Гарет Саутгейт покинет свой пост.
52-летний Саутгейт имеет контракт до 2024 года, и боссы FA решительно настроены сохранить Гарета.
Однако сам Саутгейт не уверен, что хочет продолжать работу после того, как его команда вылетела с четвертьфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.
После вылета с ЧМ-2022 Гарет честно признался, что ему было непросто совладать с критикой, обрушившейся на него после поражения от Италии в финале Евро-2020 и на фоне провальной кампании в Лиге Наций.
Если Саутгейт решит уйти, у Ассоциации будет вариант с приглашением Тухеля, который находится без работы после своего увольнения из "Челси" в начале сентября. Недавно Томас был вынужден покинуть Англию, потому что ему не продлили визу.
Как сообщает Daily Mirorr, Тухель заинтересован в работе со сборной Англии. Другой вопрос в том, будет ли FA готова назначить иностранного специалиста.
12.12.2022 18:00
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Последние комментарии:
этот бестолковый физрук уже в Челси все показал, Саутгейта не заменит.
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А это уже отличный вариант!
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Нужно было перед ЧМ это делать. Хорошо, что не сделали. А Тухлый это серьёзно уже.
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