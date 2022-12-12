Тухель готов сменить Саутгейта во главе сборной Англии

Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель заинтересован в работе со сборной Англии, если Гарет Саутгейт покинет свой пост.

52-летний Саутгейт имеет контракт до 2024 года, и боссы FA решительно настроены сохранить Гарета.



Однако сам Саутгейт не уверен, что хочет продолжать работу после того, как его команда вылетела с четвертьфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.



После вылета с ЧМ-2022 Гарет честно признался, что ему было непросто совладать с критикой, обрушившейся на него после поражения от Италии в финале Евро-2020 и на фоне провальной кампании в Лиге Наций.



Если Саутгейт решит уйти, у Ассоциации будет вариант с приглашением Тухеля, который находится без работы после своего увольнения из "Челси" в начале сентября. Недавно Томас был вынужден покинуть Англию, потому что ему не продлили визу.



Как сообщает Daily Mirorr, Тухель заинтересован в работе со сборной Англии. Другой вопрос в том, будет ли FA готова назначить иностранного специалиста.