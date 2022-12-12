Тухель готов сменить Саутгейта во главе сборной Англии

Томас Тухель Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель заинтересован в работе со сборной Англии, если Гарет Саутгейт покинет свой пост.

52-летний Саутгейт имеет контракт до 2024 года, и боссы FA решительно настроены сохранить Гарета.

Однако сам Саутгейт не уверен, что хочет продолжать работу после того, как его команда вылетела с четвертьфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.

После вылета с ЧМ-2022 Гарет честно признался, что ему было непросто совладать с критикой, обрушившейся на него после поражения от Италии в финале Евро-2020 и на фоне провальной кампании в Лиге Наций.

Если Саутгейт решит уйти, у Ассоциации будет вариант с приглашением Тухеля, который находится без работы после своего увольнения из "Челси" в начале сентября. Недавно Томас был вынужден покинуть Англию, потому что ему не продлили визу.

Как сообщает Daily Mirorr, Тухель заинтересован в работе со сборной Англии. Другой вопрос в том, будет ли FA готова назначить иностранного специалиста.


Метки Саутгейт, сборная Англии, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 12.12.2022 18:52 # alexomck
    этот бестолковый физрук уже в Челси все показал, Саутгейта не заменит.

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  2. liverpool888 12.12.2022 18:35 # liverpool888
    А это уже отличный вариант!

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  3. mancunia-planet 12.12.2022 18:03 # mancunia-planet
    Нужно было перед ЧМ это делать. Хорошо, что не сделали. А Тухлый это серьёзно уже.

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