Луис Диас перенес операцию на колене и вернется только в марте

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас перенес операцию на колене и теперь пропустит три месяца.

Напомним, в конце прошлой недели у Диаса на тренировке случился рецидив травмы колена. Луис срочно покинул расположение "Ливерпуля" в Дубае и вернулся домой.



Изначально Луис повредил свое колено в матче против "Арсенала" в октябре, и к моменту рецидива реабилитация игрока сборной Колумбии вышла на финишную прямую.



Диас уже занимался в общей группе и готовился принять участие в товарищеских матчах в рамках сбора в Дубае, однако планы Луиса были полностью перечеркнуты.



Как сообщает The Athletic, 25-летний колумбиец уже был прооперирован и едва ли вернется на футбольное поле раньше марта.



Добавим, "Ливерпуль" также ожидает новостей от докторов насчет полузащитника Харви Эллиотта, который получил травму в матче против "Лиона" накануне.