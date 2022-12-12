Луис Диас перенес операцию на колене и вернется только в марте

Луис Диас Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас перенес операцию на колене и теперь пропустит три месяца.

Напомним, в конце прошлой недели у Диаса на тренировке случился рецидив травмы колена. Луис срочно покинул расположение "Ливерпуля" в Дубае и вернулся домой.

Изначально Луис повредил свое колено в матче против "Арсенала" в октябре, и к моменту рецидива реабилитация игрока сборной Колумбии вышла на финишную прямую.

Диас уже занимался в общей группе и готовился принять участие в товарищеских матчах в рамках сбора в Дубае, однако планы Луиса были полностью перечеркнуты.

Как сообщает The Athletic, 25-летний колумбиец уже был прооперирован и едва ли вернется на футбольное поле раньше марта.

Добавим, "Ливерпуль" также ожидает новостей от докторов насчет полузащитника Харви Эллиотта, который получил травму в матче против "Лиона" накануне.


Метки Диас, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2022 17:00

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  2. narcot 12.12.2022 17:12 # narcot
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