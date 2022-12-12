"Тоттенхэм" дал Кейну неделю отдыха

"Тоттенхэм" дал своему нападающему Харри Кейну неделю отдыха, чтобы прийти в себя после Чемпионата Мира.

29-летний Кейн выходил в стартовом составе на все пять матчей сборной Англии на ЧМ-2022, забив два гола и отдав три результативные передачи.



Турнир в Катаре получился напряженным для Кейна не только в физическом плане, но и в психологическом, учитывая нереализованный пенальти Харри в четвертьфинале со сборной Франции.



Как сообщает Daily Mail, Кейн со своими партнерами по сборной вернулись на родину в воскресенье, и эту неделю Харри отдохнет.



Кейн вернется в расположение "Тоттенхэма" 19 декабря, после чего у него будет неделя на подготовку к матчу Премьер-Лиги против "Брентфорда" на Boxing Day.