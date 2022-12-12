Саутгейт задумывается об уходе из сборной Англии
Гарет Саутгейт всерьез обдумывает уход с поста главного тренера сборной Англии.
Поражением 1:2 от сборной Франции в минувшую субботу англичане завершили свое выступление на Чемпионате Мира в Катаре.
После вылета с ЧМ-2022 Саутгейт отказался внести ясность насчет своего будущего, и сейчас Sky Sports утверждает, что Гарет всерьез помышляет об отставке, несмотря на то, что его контракт истекает только в 2024 году.
"Я не хочу, чтобы спустя четыре-пять месяцев я вдруг понял, что ошибся. Это слишком важное решение для каждого, чтобы ошибиться с ним".
"Длительные периоды последних 18 месяцев были сложными. Я насладился последними неделями, но последние 18 месяцев были сложными, учитывая все то, что было сказано и написано".
"В данный момент в моей голове много всяких вещей, которые конфликтуют друг с другом, поэтому я хочу поступить правильно", — сообщил Саутгейт.
12.12.2022 15:00
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Нахуй этого безхарактерного физрука
Вон Мойес скоро освободится. Почеттино, Тухель тоже свободны. Вариантов много,главное уволить эту посредственность
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скорей бы этого трусливого физрука убрали уже
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Потеряно 3 чемпионата
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Если не Саутгейт, то кто??
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Саутгейт поднял сборную Англию с колен, выведя этих каличей сперва в полуфинал ЧМ, затем в финал ЧЕ. До него таких результатов никто не мог достичь: было лишь несколько фартовых вспышек в 1966м и 1998м годах, так что гнать на Гарета могут только тупицы
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