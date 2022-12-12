Саутгейт задумывается об уходе из сборной Англии

Гарет Саутгейт всерьез обдумывает уход с поста главного тренера сборной Англии.

Поражением 1:2 от сборной Франции в минувшую субботу англичане завершили свое выступление на Чемпионате Мира в Катаре.



После вылета с ЧМ-2022 Саутгейт отказался внести ясность насчет своего будущего, и сейчас Sky Sports утверждает, что Гарет всерьез помышляет об отставке, несмотря на то, что его контракт истекает только в 2024 году.



"Я не хочу, чтобы спустя четыре-пять месяцев я вдруг понял, что ошибся. Это слишком важное решение для каждого, чтобы ошибиться с ним".



"Длительные периоды последних 18 месяцев были сложными. Я насладился последними неделями, но последние 18 месяцев были сложными, учитывая все то, что было сказано и написано".



"В данный момент в моей голове много всяких вещей, которые конфликтуют друг с другом, поэтому я хочу поступить правильно", — сообщил Саутгейт.