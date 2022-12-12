Саутгейт задумывается об уходе из сборной Англии

Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт всерьез обдумывает уход с поста главного тренера сборной Англии.

Поражением 1:2 от сборной Франции в минувшую субботу англичане завершили свое выступление на Чемпионате Мира в Катаре.

После вылета с ЧМ-2022 Саутгейт отказался внести ясность насчет своего будущего, и сейчас Sky Sports утверждает, что Гарет всерьез помышляет об отставке, несмотря на то, что его контракт истекает только в 2024 году.

"Я не хочу, чтобы спустя четыре-пять месяцев я вдруг понял, что ошибся. Это слишком важное решение для каждого, чтобы ошибиться с ним".

"Длительные периоды последних 18 месяцев были сложными. Я насладился последними неделями, но последние 18 месяцев были сложными, учитывая все то, что было сказано и написано".

"В данный момент в моей голове много всяких вещей, которые конфликтуют друг с другом, поэтому я хочу поступить правильно", — сообщил Саутгейт.


Метки Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2022 15:00

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  1. largo-winch 12.12.2022 15:36 # largo-winch
    Нахуй этого безхарактерного физрука
    Вон Мойес скоро освободится. Почеттино, Тухель тоже свободны. Вариантов много,главное уволить эту посредственность

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  2. narcot 12.12.2022 15:07 # narcot
    скорей бы этого трусливого физрука убрали уже

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  3. vav 12.12.2022 15:06 # vav
    Потеряно 3 чемпионата

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  4. true-manc 12.12.2022 15:05 # true-manc
    Если не Саутгейт, то кто??

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  5. true-manc 12.12.2022 15:04 # true-manc
    Саутгейт поднял сборную Англию с колен, выведя этих каличей сперва в полуфинал ЧМ, затем в финал ЧЕ. До него таких результатов никто не мог достичь: было лишь несколько фартовых вспышек в 1966м и 1998м годах, так что гнать на Гарета могут только тупицы

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