Мудрик — цель номер один "Арсенала" на январь

Михаил Мудрик "Арсенал" избрал вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в качестве своей приоритетной цели на зимнее трансферное окно.

В данный момент "Арсенал" находится в поисках усиления на вторую часть сезона, в которой "канониры" будут сражаться за сохранение лидерства в Премьер-Лиге.

Ранее ходили слухи, что "Арсенал" может перекроить свои трансферные планы на январь из-за травмы нападающего Габриэля Жезуса, однако The Athletic утверждает, что целью номер один "канониров" остается Мудрик, которым они интересовались еще минувшим летом.

Сам Мудрик хочет перебраться в Премьер-Лигу и рассматривает "Арсенал" своим наиболее предпочтительным направлением, однако "канонирам" все еще предстоит договориться о стоимости 21-летнего игрока сборной Украины.

"Тот, кто хочет Мудрика, должен будет заплатить большую сумму — иначе наш президент не продаст его. Джека Грилиша продали дороже 100 миллионов, и уровень Мудрика не ниже", — сообщил спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна Marca.


Метки Арсенал, Мудрик, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 12.12.2022 14:21 # kedr
    Грилиш стоимость своего контракта в рамках АПЛ набивал, в сборной...
    Где Мудрик успел набить ценник?
    Очень хотелось бы увидеть его в Арсенале, но за сто млн. пусть лучше и дальше за Шахтер играет.)

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  2. narcot 12.12.2022 14:05 # narcot
    топово разведут с этим середняком калониров на бабки)

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  3. chelsea88 12.12.2022 14:05 # chelsea88
    Проведут гейгуннерам шершавым по губам.

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