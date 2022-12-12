Мудрик — цель номер один "Арсенала" на январь

"Арсенал" избрал вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в качестве своей приоритетной цели на зимнее трансферное окно.

В данный момент "Арсенал" находится в поисках усиления на вторую часть сезона, в которой "канониры" будут сражаться за сохранение лидерства в Премьер-Лиге.



Ранее ходили слухи, что "Арсенал" может перекроить свои трансферные планы на январь из-за травмы нападающего Габриэля Жезуса, однако The Athletic утверждает, что целью номер один "канониров" остается Мудрик, которым они интересовались еще минувшим летом.



Сам Мудрик хочет перебраться в Премьер-Лигу и рассматривает "Арсенал" своим наиболее предпочтительным направлением, однако "канонирам" все еще предстоит договориться о стоимости 21-летнего игрока сборной Украины.



"Тот, кто хочет Мудрика, должен будет заплатить большую сумму — иначе наш президент не продаст его. Джека Грилиша продали дороже 100 миллионов, и уровень Мудрика не ниже", — сообщил спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна Marca.