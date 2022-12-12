Тен Хаг: "Рэшфорд должен принять решение"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд должен принять решение о своем будущем.
Опция автоматического продления контракта Рэшфорда на 12 месяцев дает "Юнайтед" дополнительное время, чтобы уладить долгосрочное будущее своего воспитанника.
Свой интерес к Рэшфорду уже обозначил ПСЖ, однако Тен Хаг собирается показать Маркусу, почему для того "Юнайтед" будет лучшим местом.
"Могу ли я предотвратить его переход в ПСЖ? Я не могу ответить на этот вопрос. Он должен принять решение".
"Мы лишь можем показать, что это лучший клуб благодаря культуре в клубе и тому, как мы работаем вместе".
"А также благодаря тому, как мы играем, как мы тренируемся. Мы должны показать, что предлагаем правильные условия для дальнейшего развития, а также важна финансовая сторона".
"И если мы сделаем это, если мы сможем показать ему свои амбиции и то, как мы собираемся их реализовывать, то затем он должен будет принять решение. От его контракта остается еще полтора года, и это время он проведет здесь", — цитирует Тен Хага The Telegraph.
12.12.2022 13:00
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зачем псж этот середняк? ору))
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Марса тоже продать желательно, и вместо него можно Гакпо. Тот мечтает играть в МЮ.
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Продлит понятное дело, согласится. Но там клуб хочет ему новый улучшенный контракт дать вот это нахера вобще. Он чё Руни? Или Кейн? Забивает мало очень, не такой уж топчик. Только потому что политикнутый англ? Лучше продать в конце сезона за норм бабки и влить эти средства в Осимхена!
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