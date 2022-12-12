Тен Хаг: "Рэшфорд должен принять решение"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд должен принять решение о своем будущем.

Опция автоматического продления контракта Рэшфорда на 12 месяцев дает "Юнайтед" дополнительное время, чтобы уладить долгосрочное будущее своего воспитанника.



Свой интерес к Рэшфорду уже обозначил ПСЖ, однако Тен Хаг собирается показать Маркусу, почему для того "Юнайтед" будет лучшим местом.



"Могу ли я предотвратить его переход в ПСЖ? Я не могу ответить на этот вопрос. Он должен принять решение".



"Мы лишь можем показать, что это лучший клуб благодаря культуре в клубе и тому, как мы работаем вместе".



"А также благодаря тому, как мы играем, как мы тренируемся. Мы должны показать, что предлагаем правильные условия для дальнейшего развития, а также важна финансовая сторона".



"И если мы сделаем это, если мы сможем показать ему свои амбиции и то, как мы собираемся их реализовывать, то затем он должен будет принять решение. От его контракта остается еще полтора года, и это время он проведет здесь", — цитирует Тен Хага The Telegraph.