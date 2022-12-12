"Ньюкасл" хочет купить Пулишича в январе

"Ньюкасл" заинтересован в приглашении вингера "Челси" Кристиана Пулишича по постоянному трансферу.

Пулишич был недоволен игровым временем на "Стэмфорд Бридж" еще в прошлом сезоне, но после того, как Томас Тухель уступил тренерский мостик "Челси" Грэму Поттеру в сентябре, Кристиан стал еще реже появляться на поле.



Вернувшись из Катара после выступления на Чемпионата Мира за сборную США, теперь Пулишич готов заняться своим будущим.



По информации Daily Mirror, интерес к Кристиану проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", но оба больших английских клуба лишь хотят арендовать 24-летнего американца.



А вот "Ньюкасл" готов сразу приобрести Пулишича, которого "синие" оценивают в 40 миллионов фунтов. Помимо Кристиана, "сороки" также присматриваются к Джеку Харрисону из "Лидса" и Леандро Троссарду из "Брайтона".