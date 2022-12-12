Беллингем может оказаться не по карману "Ливерпулю" после ЧМ-2022
"Ливерпуль", возможно, уже не сможет позволить себе покупку полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
Ранее в этом сезоне ходили слухи, что суммы в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) будет достаточно для приобретения Беллингема следующим летом.
Однако теперь у "Боруссии" есть все основания поднять цену за Джуда, который блестяще выступил за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре, достигнув 1/4 финала.
После такого выступления Беллингема в Катаре "Боруссия" едва ли согласится на что-либо меньшее, чем 100 млн. фунтов, однако перспектива быть втянутым в аукцион с клубами вроде "Манчестер Сити", "Реала" и ПСЖ совершенно не радует "Ливерпуль".
Как утверждает talkSPORT, 19-летний англичанин может оказаться просто не по карману "Ливерпулю", особенно если "красные" не обретут нового инвестора или владельца.
12.12.2022 11:00
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Фантазии портовых петуханов: ко-ко-ко, Боруссия наш друг, Клоп там всех знает, купим всех недорого!
Реальность: Сити, не имеющий никаких связей с Боруссией, покупает готового топаря Холанда за 50. У Ливерпуля со связями за кота в мешке Белингема просят 100.
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Англичане без остановки надрачивают на своих молодых негритят, которые толком ничего не в состоянии выиграть. Амрабат > Белингем
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