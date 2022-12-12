Беллингем может оказаться не по карману "Ливерпулю" после ЧМ-2022

"Ливерпуль", возможно, уже не сможет позволить себе покупку полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Ранее в этом сезоне ходили слухи, что суммы в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) будет достаточно для приобретения Беллингема следующим летом.



Однако теперь у "Боруссии" есть все основания поднять цену за Джуда, который блестяще выступил за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре, достигнув 1/4 финала.



После такого выступления Беллингема в Катаре "Боруссия" едва ли согласится на что-либо меньшее, чем 100 млн. фунтов, однако перспектива быть втянутым в аукцион с клубами вроде "Манчестер Сити", "Реала" и ПСЖ совершенно не радует "Ливерпуль".



Как утверждает talkSPORT, 19-летний англичанин может оказаться просто не по карману "Ливерпулю", особенно если "красные" не обретут нового инвестора или владельца.