Беллингем может оказаться не по карману "Ливерпулю" после ЧМ-2022

Джуд Беллингем "Ливерпуль", возможно, уже не сможет позволить себе покупку полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Ранее в этом сезоне ходили слухи, что суммы в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) будет достаточно для приобретения Беллингема следующим летом.

Однако теперь у "Боруссии" есть все основания поднять цену за Джуда, который блестяще выступил за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре, достигнув 1/4 финала.

После такого выступления Беллингема в Катаре "Боруссия" едва ли согласится на что-либо меньшее, чем 100 млн. фунтов, однако перспектива быть втянутым в аукцион с клубами вроде "Манчестер Сити", "Реала" и ПСЖ совершенно не радует "Ливерпуль".

Как утверждает talkSPORT, 19-летний англичанин может оказаться просто не по карману "Ливерпулю", особенно если "красные" не обретут нового инвестора или владельца.


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 12.12.2022 11:22 # superglor
    Фантазии портовых петуханов: ко-ко-ко, Боруссия наш друг, Клоп там всех знает, купим всех недорого!

    Реальность: Сити, не имеющий никаких связей с Боруссией, покупает готового топаря Холанда за 50. У Ливерпуля со связями за кота в мешке Белингема просят 100.

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  2. metkii 12.12.2022 11:17 # metkii
    Англичане без остановки надрачивают на своих молодых негритят, которые толком ничего не в состоянии выиграть. Амрабат > Белингем

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