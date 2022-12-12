Галлас советует "Челси" подписать Роналду

Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас рекомендовал "синим" подписать бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в январе.

Как известно, Роналду доступен свободным агентом после того, как его скандальное интервью Пирсу Моргану привело к расторжению контракта с "Юнайтед".



По мнению Галласа, 37-летний португалец пришелся бы ко двору в "Челси", который имеет явные проблемы с забитыми голами и едва потерял с травмой Армандо Бройю.



"Насколько мне известно, Тодд Боли хотел заполучить Криштиану Роналду в свою команду, хотя Томас Тухель был против".



"Возможно, это хорошая возможность, чтобы пригласить Криштиану Роналду в "Челси" на шесть месяцев".



"Для Роналду было бы хорошо отправиться в "Челси", где он сможет выступать в Лиге Чемпионов, и это пошло бы на пользу и "Челси", которому нужен нападающий", — цитирует Галласа Metro.