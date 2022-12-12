"Ньюкасл" готов устроить распродажу резервистов в январе

"Ньюкасл" готов устроить в январе распродажу игроков, которые не входят в планы главного тренера Эдди Хау.

За последний год "Ньюкасл" значительно обновил свой состав, перейдя от борьбы за выживание в Премьер-Лиге к борьбе за путевку в Лигу Чемпионов.



И некоторые из игроков, которые ранее были неотъемлемыми членами первой команды, больше не нужны Хау.



Как утверждает Football Insider, среди игроков, предложения насчет которых "Ньюкасл" готов выслушать в январе, находится даже капитан Джамаал Ласселлс, отметившийся только двумя появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.



Также "сороки" готовы избавиться от левого защитника Джамала Льюиса и вингеров Райана Фрэйзера с Мэттом Ритчи.