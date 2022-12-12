Гвардиоле предложат возглавить сборную Бразилии

Хосеп Гвардиола Сборная Бразилии предпримет амбициозную попытку переманить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Бразильская сборная находится в поисках нового рулевого после того, как 61-летний Тите подал в отставку, добравшись на Чемпионате Мира в Катаре только до четвертьфинальной стадии.

Как утверждает каталонское издание Sport, президент Эднальдо Родригес рассматривает Гвардиолу в качестве цели номер один на замену Тите и вскоре собирается установить контакт с Хосепом.

Прежде Гвардиола неоднократно говорил о своем желании поработать на международном уровне, однако прошло менее месяца с тех пор, как Хосеп продлил свой контракт с "Сити" до 2025 года.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, сборная Бразилии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2022 07:00

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