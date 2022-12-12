Светская хроника за понедельник
Три клуба Премьер-Лиги сражаются за Йошко Гвардиола. "Арсенал" поспорит за Жоау Фелиша. "Манчестер Юнайтед" может пригласить Луиса Энрике. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Манчестер Юнайтед" сможет заполучить нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша в январе только за прописанные в контракте игрока отступные. (Correio da Manha)
"Юнайтед" возобновил интерес к защитнику "Наполи" Киму Мин Дже, чей контракт предусматривает отступные в 38 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
"Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" сошлись в битве за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (Daily Mail)
"Ювентус" готов продать Адриена Рабьо, Леандро Паредеса и Уэстона Маккенни, чтобы на вырученные деньги купить полузащитника "Челси" Мейсона Маунта. (Calciomercato)
"Милан" может отказаться от приглашения вингера "Челси" Хакима Зийеша из-за завышенных ожиданий марокканца по зарплате. (Gazzetta dello Sport)
"Челси" и "Ливерпуль" заинтересованы в полузащитнике "Шеффилд Юнайтед" Сандере Берге. (Jeunesfooteux)
Агент нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша уже провел предварительные переговоры с "Челси" и "Юнайтед", а также собирается побеседовать с "Астон Виллой" и "Ньюкаслом". (Daily Mirror)
"Арсенал" и ПСЖ вступили в борьбу за Фелиша. (AS)
"Арсенал" рассматривает Феррана Торреса из "Барселоны" на замену своему нападающему Габриэлю Жезусу, перенесшему операцию на колене. (Fichajes)
"Арсенал" и "Челси" проявили интерес к вингеру Уилфриду Захе, чей контракт с "Кристал Пэлас" истекает в конце сезона. (Teamtalk)
"Тоттенхэм", "Ювентус", "Интер" и "Атлетико" хотят полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера. (Fichajes)
"Ньюкасл" находится среди фаворитов в борьбе за защитника "Интера" Милана Шкриниара. (Calciomercato)
"Ньюкасл" рассматривает Набиля Фекира из "Реал Бетис" в качестве альтернативы полузащитнику "Лестера" Джеймсу Мэддисону. (HITC)
"Барселона" может попытаться купить полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в январе. (Sport)
Другое
"Юнайтед" готовит новый контракт для Диогу Далота и планирует провести встречу с представителями португальского защитника. (Fabrizio Romano)
"Юнайтед" может проявить интерес к Луису Энрике, который покинул должность главного тренера сборной Испании. (AS)
Нил Критчли был назначен главным тренером КПР вместо ушедшего в "Рейнджерс" Майкла Била. (BBC)
"Тоттенхэм" по ошибке разослал приглашения своим фанатам на свой стадион, чтобы посмотреть полуфинал Чемпионата Мира с участием сборной Англии. (Daily Mail)
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах. Этот сезон для него завершен. (Sky Sports)
Объединение болельщиков "Норвича" собирает 150,000 фунтов на установку статуи в честь Джастина Фашану, который в 1990 году стал первым открытым геем среди футболистов. (Sky Sports)
12.12.2022 06:00
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"Тоттенхэм" по ошибке разослал приглашения своим фанатам на свой стадион, чтобы посмотреть полуфинал Чемпионата Мира с участием сборной Англии. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/97301/
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