"Аль-Наср" манит Фирмино в Дубай
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино стал целью для "Аль-Насра" из Дубая.
Как известно, контракт Фирмино с "Ливерпулем" истекает в конце этого сезона. Главный тренер "красных" Юрген Клопп совершенно не хочет терять Роберто.
По слухам, "Ливерпуль" уже сделал предложение Фирмино о продлении сотрудничества. Однако Роберто пока не заключил новую сделку, а значит с января сможет свободно общаться с зарубежными клубами.
По информации Daily Mirror, теперь Фирмино стал целью для "Аль-Насра", который готов поманить 31-летнего бразильца в Дубай огромной зарплатой.
Несмотря на то, что Фирмино ярко проводит этот сезон, забив семь голов в 13 матчах Премьер-Лиги, долгосрочные перспективы Роберто в "Ливерпуле" выглядят туманно, учитывая конкуренцию со стороны Дарвина Нуньеса, Диогу Жоты, Луиса Диаса и других.
12.12.2022 00:05
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