"Аль-Наср" манит Фирмино в Дубай

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино стал целью для "Аль-Насра" из Дубая.

Как известно, контракт Фирмино с "Ливерпулем" истекает в конце этого сезона. Главный тренер "красных" Юрген Клопп совершенно не хочет терять Роберто.

По слухам, "Ливерпуль" уже сделал предложение Фирмино о продлении сотрудничества. Однако Роберто пока не заключил новую сделку, а значит с января сможет свободно общаться с зарубежными клубами.

По информации Daily Mirror, теперь Фирмино стал целью для "Аль-Насра", который готов поманить 31-летнего бразильца в Дубай огромной зарплатой.

Несмотря на то, что Фирмино ярко проводит этот сезон, забив семь голов в 13 матчах Премьер-Лиги, долгосрочные перспективы Роберто в "Ливерпуле" выглядят туманно, учитывая конкуренцию со стороны Дарвина Нуньеса, Диогу Жоты, Луиса Диаса и других.


Метки Аль-Наср, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2022 00:05

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