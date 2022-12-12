"Аль-Наср" манит Фирмино в Дубай

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино стал целью для "Аль-Насра" из Дубая.

Как известно, контракт Фирмино с "Ливерпулем" истекает в конце этого сезона. Главный тренер "красных" Юрген Клопп совершенно не хочет терять Роберто.



По слухам, "Ливерпуль" уже сделал предложение Фирмино о продлении сотрудничества. Однако Роберто пока не заключил новую сделку, а значит с января сможет свободно общаться с зарубежными клубами.



По информации Daily Mirror, теперь Фирмино стал целью для "Аль-Насра", который готов поманить 31-летнего бразильца в Дубай огромной зарплатой.



Несмотря на то, что Фирмино ярко проводит этот сезон, забив семь голов в 13 матчах Премьер-Лиги, долгосрочные перспективы Роберто в "Ливерпуле" выглядят туманно, учитывая конкуренцию со стороны Дарвина Нуньеса, Диогу Жоты, Луиса Диаса и других.