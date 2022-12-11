Тен Хаг подтвердил, что МЮ обсуждает новые контракты с Далотом и Рэшфордом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб обсуждает новые контракты с защитником Диогу Далотом и нападающим Маркусом Рэшфордом.

Далот и Рэшфорд является ключевыми игроками "Юнайтед" в этом сезоне, однако контракты обоих истекают следующим летом.



Впрочем, Тен Хаг не видит повода для беспокойства, потому что "Юнайтед" принадлежит опция продления контракта того и другого на 12 месяцев, и "красные дьяволы" ей воспользуются, чтобы не позволить зарубежным клубам обратиться к Диогу и Маркусу с наступлением января.



"Мы ведем переговоры с ними о продлении контрактов, однако мы контролируем их будущее, потому что у нас есть опция по всем игрокам, и мы воспользуемся этими опциями", — цитирует Тен Хага talkSPORT.