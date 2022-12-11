Бекхэм поддержал сборную Англии и Кейна

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал своих соотечественников и их капитана Харри Кейна после вылета с Чемпионата Мира в Катаре.

Поражением 1:2 от сборной Франции в четвертьфинале англичане завершили выступление на ЧМ-2022, однако Бекхэм все равно испытывает гордость за национальную команду.



"Наши парни продолжат расти... Просыпаться после вылета с турнира — это всегда худшее чувство, но наши игроки, Гарет, персонал и все наши фанаты могут гордиться этой командой".



"Нужно быть настоящим лидером, чтобы брать на себя ответственность в такие моменты, и именно это сделал наш капитан. В следующий раз это закончится по-другому. Мы уходим с высоко поднятыми головами", — написал Бекхэм в инстаграме.