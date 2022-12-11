Харви Эллиотт травмировался в матче с "Лионом"

Товарищеский матч против "Лиона" обернулся для "Ливерпуля" травмой полузащитника Харви Эллиотта.

Ранее днем "Ливерпуль" был бит "Лионом" со счетом 3:1 в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Дубае.



19-летний Эллиотт ярко начал матч и поучаствовал в голе Фабиу Карвалью на первой минуте, однако около получасовой отметки Харви вынужденно покинул поле.



Схватившись за голову, Эллиотт сразу направился в подтрибунный тоннель. Однако главный тренер "красных" Юрген Клопп считает, что Харви еще повезло.



"Харви получил ушиб. Но я думаю, нам повезло. Он выглядит нормально, но болевые ощущения сохраняются. Это нормально, там был контакт. Но я надеюсь, нам повезло в тот момент", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".