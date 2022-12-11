Нападающий "Челси" Армандо Бройя получил травму колена в товарищеском матче против "Астон Виллы".

Как и некоторые другие команды Премьер-Лиги, сейчас "Челси" проводит тренировочный сбор в Дубае и играет там товарищеские матчи.



Однако уже в середине первого тайма воскресного матча против "Виллы" Бройя получил травму, столкнувшись с защитником соперника Эзри Конса.



Армандо испытал сильные болевые ощущения и после оказания первой медицинской помощи был увезен с поля на специальном автомобиле, сообщает talkSPORT.



Докторам еще предстоит установить характер повреждения, но если 21-летний албанец выбыл надолго, это может подтолкнуть "Челси" к выходу на трансферный рынок в январе.



Добавим, свой следующий официальный матч "синие" проведут 27 декабря против "Борнмута".