Магуайр поддержал Саутгейта
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр выразил свою поддержку главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.
После поражения 1:2 от сборной Франции в 1/4 финала Чемпионата Мира в Катаре Саутгейт усомнился насчет своего будущего, однако Магуайр убежден, что каждый игрок национальной команды хочет, чтобы Гарет остался.
"Слушайте, Гарет удивительным образом обращался со мной и каждым игроком в команде".
"Уверен, если вы спросите каждого игрока в команде, все они высоко выскажутся насчет него, насчет его умения ладить с людьми, насчет того, как эта команда создавалась и развивалась со временем".
"Развитие команды при Гарете в последние пять-шесть лет налицо. Я знаю, что главный тренер сборной Англии — это такая тяжелая работа, каждое твое решение ставят по сомнение, по поводу каждого состава говорят: "Нужно было выпустить этого, а этого не нужно было выпускать"... Таковы реалии".
"Он знает, как справляться с этим, и все его большие решения были правильными в тактическом плане — на этом турнире он снова это доказал".
"Достаточно взглянуть на нашу игру на этом турнире. Четыре года назад мы недостаточно хорошо сыграли против Хорватии, чтобы выйти в финал".
"В этом матче мы проиграли, но мы сделали все правильно. Иногда футбол бывает таким, и иногда лучшая команда не побеждает. Поэтому каждый и любит эту игру", — цитирует Магуайра The Independent.
11.12.2022 19:00
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