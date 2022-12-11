Магуайр поддержал Саутгейта

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр выразил свою поддержку главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.

После поражения 1:2 от сборной Франции в 1/4 финала Чемпионата Мира в Катаре Саутгейт усомнился насчет своего будущего, однако Магуайр убежден, что каждый игрок национальной команды хочет, чтобы Гарет остался.



"Слушайте, Гарет удивительным образом обращался со мной и каждым игроком в команде".



"Уверен, если вы спросите каждого игрока в команде, все они высоко выскажутся насчет него, насчет его умения ладить с людьми, насчет того, как эта команда создавалась и развивалась со временем".



"Развитие команды при Гарете в последние пять-шесть лет налицо. Я знаю, что главный тренер сборной Англии — это такая тяжелая работа, каждое твое решение ставят по сомнение, по поводу каждого состава говорят: "Нужно было выпустить этого, а этого не нужно было выпускать"... Таковы реалии".



"Он знает, как справляться с этим, и все его большие решения были правильными в тактическом плане — на этом турнире он снова это доказал".



"Достаточно взглянуть на нашу игру на этом турнире. Четыре года назад мы недостаточно хорошо сыграли против Хорватии, чтобы выйти в финал".



"В этом матче мы проиграли, но мы сделали все правильно. Иногда футбол бывает таким, и иногда лучшая команда не побеждает. Поэтому каждый и любит эту игру", — цитирует Магуайра The Independent.