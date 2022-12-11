Бен Уайт воссоединился с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Бен Уайт прибыл в Дубай, где его команда проводит тренировочный сбор.

Напомним, Уайт покинул расположение сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре после завершения группового этапа, не сыграв на турнире ни минуты.



Официально это объяснялось "причинами личного характера", хотя в прессе появились слухи о конфликте Бена со Стивом Холландом, ассистентом главного тренера англичан Гарета Саутгейта.



Теперь Уайт начинает подготовку к возобновлению сезона. Помимо Бена, с командой Микеля Артета воссоединились голкипер Мэт Тернер и полузащитник Томас Партей, которые тоже принимали участие в ЧМ-2022.



Daily Mirror ожидает, что Такехиро Томиясу, Габриэль Мартинелли и Гранит Джака прибудут в Дубай в ближайшие дни.



Добавим, свой следующий официальный матч "Арсенал" проведет 26 декабря против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге. А в Дубае "канониры" сыграют товарищеские поединки против "Милана" и "Ювентуса".