Саутгейт: "Игроки не могли сделать больше"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не может предъявить никаких претензий к самоотдаче своей команды.

Показав весьма симпатичный футбол, англичане проиграл французам со счетом 1:2 и не смогли выйти в полуфинал Чемпионата Мира в Катаре.



Несмотря на это, Саутгейт гордится своей командой и не может сказать плохого слова насчет подопечных.



"Я не думаю, что игроки могли сделать больше, и я только что сказал им это. Думаю, они хорошо сыграли против команды топ-уровня, но все решили детали. Думаю, этот коллектив продемонстрировал замечательный прогресс по ходу турнира".



"Мы приехали сюда, чтобы постараться выиграть турнир. Мы думали, что можем сделать это, но на не удалось, несмотря на такую игру против действующим чемпионов мира", — цитирует Саутгейта The Independent.