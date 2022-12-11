Саутгейт: "Игроки не могли сделать больше"

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не может предъявить никаких претензий к самоотдаче своей команды.

Показав весьма симпатичный футбол, англичане проиграл французам со счетом 1:2 и не смогли выйти в полуфинал Чемпионата Мира в Катаре.

Несмотря на это, Саутгейт гордится своей командой и не может сказать плохого слова насчет подопечных.

"Я не думаю, что игроки могли сделать больше, и я только что сказал им это. Думаю, они хорошо сыграли против команды топ-уровня, но все решили детали. Думаю, этот коллектив продемонстрировал замечательный прогресс по ходу турнира".

"Мы приехали сюда, чтобы постараться выиграть турнир. Мы думали, что можем сделать это, но на не удалось, несмотря на такую игру против действующим чемпионов мира", — цитирует Саутгейта The Independent.


Метки Саутгейт, сборная Англии, сборная Франции, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. animadora 11.12.2022 18:03 # animadora
    Пиши заявление по собственному и вали.

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  2. eakz 11.12.2022 17:59 # eakz
    могли, но, не под твоим руководством

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  3. breadpeat 11.12.2022 17:21 # breadpeat
    а вроде как могли

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