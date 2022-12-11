ПСЖ готов платить Рэшфорду 850,000 фунтов в неделю

ПСЖ готов сделать нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков на планете.

Ранее в декабре президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что его клуб уже контактировал с Рэшфордом в прошлом и может вернуться за Маркусом в будущем.



Интерес других топ-клубов к Рэшфорду подогревает тот факт, что контракт Маркуса истекает в конце этого сезона, хотя "Юнайтед" принадлежит опция его продления на 12 месяцев.



Как утверждает Daily Mirror, ПСЖ действительно собирается вернуться за Рэшфордом. Французский гранд готов предложить 25-летнему игроку сборной Англии роскошный контракт с зарплатой в 850,000 фунтов в неделю.



Серьезный интерес к Рэшфорду также проявляют "Бавария" и "Реал Бетис", однако на "Олд Траффорд" сохраняют уверенность, что их воспитанник, вернувшийся в форму в этом сезоне, заключит новую сделку.