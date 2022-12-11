Райс: "Надеюсь, Саутгейт останется"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс выразил надежду, что Гарет Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии.

После поражения 1:2 от сборной Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира накануне Саутгейт заявил, то ему нужно время, чтобы определиться со своим будущим.



Однако Райс не хочет, чтобы Саутгейт уходил. Деклан убежден, что Гарет отлично справляется со своей работой.



"Он завел нас гораздо, гораздо дальше нежели люди ожидали. Сегодня вечером он все сделал правильно, и это не его вина".



"Я очень надеюсь, что он останется, потому что у нас такой особенный коллектив, и именно он сделал его таковым. Я обожаю играть за него и за сборную Англии", — цитирует Райса The Athletic.